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Новости Украины

Украина отменяет безвизовый режим с Российской Федерацией. Соответствующее распоряжение Кабмину отдал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня Кабмин должен принять это важное решение… С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», – сообщил Зеленский.

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Украинские националисты восприняли решение с радостью. Глава партии «Свобода» Олег Тягнибок напомнил, что требовал в Верховной раде введения визового режима с РФ еще в 2014 году.

«По сути, это процесс запечатывания границы, потому что понятно, что визы никому особо выдавать не будут. Правильное решение. Пусть и запоздало лет так примерно на восемь», – звалит боевик «Азова» Родион Кудряшов.