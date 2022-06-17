Зеленский приказал «запечатать» границу с Россией

17.06.2022  14:53 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Россия, Транспорт, Туризм, Украина
Новости Украины

Украина отменяет безвизовый режим с Российской Федерацией. Соответствующее распоряжение Кабмину отдал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня Кабмин должен принять это важное решение… С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», – сообщил Зеленский.

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Украина отменяет безвизовый режим с Российской Федерацией. Соответствующее распоряжение Кабмину отдал президент Украины Владимир...

Украинские националисты восприняли решение с радостью. Глава партии «Свобода» Олег Тягнибок напомнил, что требовал в Верховной раде введения визового режима с РФ еще в 2014 году.

«По сути, это процесс запечатывания границы, потому что понятно, что визы никому особо выдавать не будут. Правильное решение. Пусть и запоздало лет так примерно на восемь», – звалит боевик «Азова» Родион Кудряшов.

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