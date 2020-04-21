21.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский прикрыл, легализовал и обласкал убийц Бузины – юрист




При президенте Владимире Зеленском не состоится справедливого суда над убийцами известного писателя и журналиста Олеся Бузины.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лукаш, Зеленский трудоустроил националистов Медведько и Полищука, которых официальное следствие считает убийцами Бузины, поэтому и рассчитывать на их наказание не приходится.

«Я не надеюсь на справедливость в его вопросе. К чести правоохранительных органов, в частности, к чести органов полиции, расследование убийства Олеся было проведено очень тщательно и очень хорошо.

Его убийцы – Медведько и Полищук так быстро покидали место преступления, так нелепо прятали машину, побросали маски, одежду, наследили в таком невероятном количестве, их видело столько свидетелей, что во вменяемом, нормальном судебном процессе, в правовой демократической стране убийцы уже давно бы сидели в тюрьме.

Убийцы известны с 15-го года, и мы с вами, вдумайтесь, в 20-м задаем друг другу вопрос, а понесут ли они ответственность. При Зеленском однозначно нет, как и при Порошенко.

Потому что люди, причастные к убийству Олеся Бузины, по оценке правоохранительных органов, некто Полищук Денис Валерьевич и Медведько Андрей Александрович – в законе. Эти люди сейчас в законе. Они сейчас, при Зеленском, Медведько Андрей Александрович, он член совета общественного контроля НАБУ… А Полищук Денис Валерьевич, он – руководитель группы в Минветеранов по проверке мест лишения свободы.

То есть, вместо того, чтобы Полищук и Медведько на личном примере уже давно пользовались местами лишения свободы, они теперь проверяют как там дела, ходят с удостоверениями, абсолютно безнаказанно смеются над судебным процессом», – заявила Лукаш.

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