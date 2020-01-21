Зеленский прикрылся своим еврейским происхождением

21.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский следует курсом, который был задан еще при его предшественнике Петре Порошенко.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов, отвечая на вопрос, насколько далеко зашел антисемитизм на Украине.

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«Зеленский до последнего будет настаивать на том, что в стране нет проблем с националистами, но в реальности ситуация иная. Поэтому ему приходится проходить» между капель дождя», прикрываясь своим этническим происхождением. В стране на официальном уровне поддерживается героизация Шухевича, Бандеры и так далее. Этот курс был задан еще при предыдущем президенте Петре Порошенко, который сделал их опорой своей власти. В этом вопросе Зеленский является полным правопреемником предшественника», – сказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что Зеленского избирали как «анти-Порошенко», а не как его облегченную версию.

«Как раз в гуманитарном направлении изменений ждали больше всего. Но у Зеленского нет собственной команды, поэтому он вынужден опираться на то, что было до него. Однако за последние 5 лет националистов не стало больше. Их совокупный рейтинг не превышает 2%, но они очень активные. Есть подозрения, что они сотрудничают с правоохранительными органами, благодаря чему их деятельности не препятствуют. Ну и власти во многом выгодно доверять радикалам ту грязную работу, которую не хочется выполнять самостоятельно», – резюмировал Молчанов.

На днях Зеленский в интервью израильским СМИ заявил, что на Украине крайне низкий уровень антисемитизма, что якобы подтверждает его еврейское происхождение.

При этом в докладе израильского министерства Украина официально названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов,