Зеленский прилетел в Брюссель – обсуждать «давление на агрессора – Россию»

04.06.2019

Новый украинский президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Брюссель с первым заграничным визитом. Главной целью поездки он объявил поиск нового формата давления на Россию, которую Зеленский обвиняет в продолжении боевых действий в Донбассе.

«Прилетел в Брюссель. Впереди – ряд встреч на самом высоком уровне… Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в частности детей.

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Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем», – сообщил Зеленский.

Интересно, что комментаторы блога Зеленского, где тот оставил сообщение про «давление на Россию», выражают недоумение по поводу заявления главы государства.

«Может лучше, наконец-то, установить в стране мир, чем еще 5 лет давить, как Порошенко? Ведь 73% ваших избирателей именно за мир и голосовали, господин президент», – напоминает киевский журналист Андрей Манчук.

«Так почему не дал приказ «Прекратить огонь»?» – отмечает экономист Александр Дудчак.

«Во время выборной кампании про давление, не было ни слова. И про то, что придется ещё подождать. Зато было про переговоры «хоть с чёртом». Было про немедленное прекращение огня. Было про мир», – комментирует экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко.