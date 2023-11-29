Зеленский примчался в Одессу за часами из осколка русской ракеты

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Неважно, что родом он из КВН — все равно Зеленскому креатива не хватает. Вот помните, как Ющенко «героически тушил» лесные пожары в Херсонской области — махал лопатой, присыпая земелькой пламя, при этом был в белой рубахе и начищенных ботинках. Зеленский, приехавший сегодня в Одессу, тоже бы мог отличиться — после серии ураганов, бушевавших в черноморском регионе, сотен поваленных деревьев пилить-не перепилить.

Еще можно было бы попытаться поднять рухнувшую от ветра стометровую трубу котельной, особенно под коксом. Однако наделавшая в Одессе бед стихия заинтересовала президента постольку-поскольку — он поручил ускорить работы по восстановлению электроснабжения и увеличить количество ремонтных бригад и техники. Главной же темой стали дела «победы великой Украины».

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По словам Зеленского, первым делом он встретился с военными.

«Начали с докладов и совещания по защите региона. Много важных вопросов. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в пределах ответственности Оперативно-стратегической группировки войск «Одесса», — заявил главклоун.

В свою очередь, командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа сделал доклад о «российских попытках срыва свободного судоходства, в частности путем дистанционного минирования акватории» и отчитался о «противоминных мерах по обеспечению безопасности «зернового коридора». То же самое, но уже о защите «коридора» с воздуха, зачитал и глава воздушным командованием «Юг» Дмитрий Карпенко, само собой, намекнув, что поставок систем ПВО от западных партнеров могло бы быть и больше (чтобы от города вообще уже ничего не осталось).

Также Зеленский посетил Одесский областной центр помощи переселенцам, где, видимо, устав от скучных косноязычных рапортичек военщины, выдохнув, перешел на русский язык (шпрехенфюрер, ау!), выслушивая от беженцев из Херсона «как тут хорошо и всего хватает».

Еще, по традиции, верховный главнокомандующий вручил военным государственные награды, а почему-то не примусы и лучины. Военные же презентовали ему в ответ настенные часы, сделанные из элементов сбитой российской крылатой авиационной ракеты Х-555. Хорошо, что еще не мыло, перчатки и абажур, сделанные сами знаете из чего. В общем, все как они любят…