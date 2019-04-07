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07.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Украина
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Зеленский принесёт мир, если задушит тех, кого взрастил Коломойский

Даже в случае победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине, взвинченное националистической пропагандой общество вряд ли позволит новому главе государства предпринять какие-то серьезные шаги по установлению мира в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил российский писатель, экс-замкомбата и бывший советник главы ДНР Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких кардинальных решений не будет принято. Самое серьезное, что должен сделать Зеленский – это нивелировать радикально правых представителей украинского общества – где-то их вычленить, кого-то запугать, кого-то выдавить из страны – для того, чтобы они (новые власти в Киеве,- ред.) могли реально пойти на переговоры с Донбассом. До тех пор, пока ими манипулируют люди с факелами, в масках и во всем остальном, конечно, ни о каких переговорах даже речи вестись не может», – сказал Прилепин.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала «Звезда» Наданы Фридрихсон о том, есть ли у Зеленского потенциал перевести военный конфликт в переговорное русло, писатель отметил, что все будет зависеть от его способности взять под полный контроль собственные спецслужбы.

«Насколько сильно он сработает с силовыми службами, насколько сильно он сможет их контролировать. Я не знаю его потенциал. Много кого (надо взять под контроль – прим. ред.), душить по одному», – ответил Прилепин.

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