Зеленский принял решение продолжить курс Порошенко на войну

25.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Еще в конце 2019 года у президента Украины Владимира Зеленского была возможность договориться о мирном урегулировании конфликта в Донбассе, но в итоге он решил идти по дороге, проложенной своим предшественником Петром Порошенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил директор украинского Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

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По его словам, риторика Зеленского воспроизводит порошенковскую, поскольку над внешнеполитической стратегией страны работают одни и те же люди.

«Зеленский у власти больше года, но ключевые кадровые решения, которые он принял в самом начале своего правления, показали, что во внешней политике он решил придерживаться курса своего предшественника. Видимо, Зеленский считает его наиболее безопасным. Лишь часть внешнеполитического курса, относящегося непосредственно к России, отошла к глава офиса президента Андрею Ермаку, а все остальное досталось дипломатам эпохи Порошенко», – обратил внимание эксперт.

Он считает, что Зеленский испугался внутреннего давления и решил отказать от курса на мирное разрешение конфликта в Донбассе.

«Еще в конце 2019 года у Зеленского была какая-то возможность договориться о том, чтобы сначала провести выборы на Донбассе, а затем получить контроль над границей, но эту возможность упустили. Президент столкнулся с большим сопротивлением внутри Украины и в какой-то момент понял, что безопаснее оставить все как есть, чем настаивать на ускоренном разрешении конфликта», – резюмировал Капитоненко.