Зеленский припугнул крымчан «возвращением за общий стол»

24.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой в День независимости страны возложил цветы к мемориалу с фотографиями погибших на Донбассе карателей и порадовался, что на востоке уже почти месяц не погибают солдаты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Зеленский также не обошел стороной вопросы Крыма, заявив, что он вместе с Донбассом «вернется за общий стол».

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«Сегодня, в День независимости Украины мы кланяемся перед подвигом всех наших героев, которые ради нашей независимости отдали свою жизнь. За Украину, за ее будущее, за ее свободу…

Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе. Да, перед нами встало много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев, 29 дней, как не плачут матери, 29 дней как жены и дети слышат в телефонной трубке «целую вас, мои родные, скоро вернусь домой…

Да, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Но мы делаем все, чтобы наступил день и они вернулись. В страну, которую они не узнают, которую сегодня мы строим вместе с вами. Страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. Хотя, ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим», – заявил Зеленский.