Зеленский приравнял мир на Донбассе по актуальности к ремонту дорог

21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах и согласования вопроса переговоров с международными партнерами Украины, он готов вести двусторонние переговоры с Россией, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал в интервью киевскому изданию «Новое время».

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«Нужно вести переговоры. Необходимо восстановить встречи в нормандской формате и привлекать к многосторонним переговорам США и Великобританию. Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, может быть, нужно будет и с Россией вести двусторонние переговоры», — заявил он.

Среди прочего Зеленский назвал три приоритетные задачи на посту президента. В частности, прекращение боевых действий на Донбассе, борьба с коррупцией и ремонт дорог.

«Я бы хотел сделать все для того, чтобы на востоке Украины прекратили стрелять, чтобы больше не погибали наши люди», — заявил Зеленский.

«Нужно выступать с украинскими инициативами по поводу прекращения боевых действий, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма. Со времени Минских соглашений этих инициатив со стороны Украины фактически не было. Нужна политическая воля», — считает он.

Еще одним залогом мира Зеленский назвал сильную экономику и сделал акцент на построении «мощной армии». Он также считает, что вступление в НАТО должно происходить путем всеукраинского референдума.