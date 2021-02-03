Зеленский пришел в ужас от своих рейтингов

03.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение о лишение лицензии на вещание оппозиционных украинских телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK из-за падения своего рейтинга, а Запад и международные правозащитные организации предпочтут не обращать внимание на такое нарушение свободы слова.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

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«Если на Украине могли тысячами убивать людей на Донбассе, сажать неугодных в тюрьмы за другую точку зрения, почему кто-то решил, что они не пойдут на незаконную и неконституционную зачистку медиа и наступление на свободу слова?!

Сам Зеленский как известная персона и президент порождён телевизором. Потому он лучше многих знает силу медиа. Он пришёл в ужас от своих обвалившихся рейтингов, его благословили кураторы и он пошёл на этот беспрецедентный шаг, даже для беспредельной Украины.

Я более чем уверен, что на Западе и государства и международные правозащитные организации, в т.ч. и призванные защищать Свободу слова этот беспредел просто не заметят, в крайнем случае отделаются выражением озабоченности», – сказал Мирошник.

Он уверен, что оппозиционные политические силы не способны противостоять такому давлению, а суд в таких вопросах станет на сторону власти.

«Лидеры ОПЗЖ, похоже, уже смирились. Они не готовы к уличному противостоянию, они не стали предпринимать жестких действий в парламенте, а медийных рычагов влияния их лишили.

Заявления о том, что они пойдут в суд – это от лукавого. В стране, где президент блокирует работу Конституционного суда, надежда на судебные решения в таких вопросах как этот, заранее обречена на провал», – считает луганский политик.