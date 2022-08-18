Зеленский присвоил имя анафемы строящемуся в Турции кораблю

18.08.2022  16:13 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Турция, Украина
Новости Украины

Строящемуся в Турции для Украины корвету класса Ada присоено имя гетмана Ивана Мазепы, перешедшему на сторону шведов.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского был опубликован сегодня на его официальном сайте.

Строящемуся в Турции для Украины корвету класса Ada присоено имя гетмана Ивана Мазепы, перешедшему...

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«С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса Ada Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – Иван Мазепа», – отмечается в указе.

Закладка корабля произошло в 2021 году на судостроительном заводе в Стамбуле.

Один из корветов проекта Ada.

Напомним, что за переход на сторону шведов Русская церковь наложила на Мазепу анафему.

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