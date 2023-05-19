Зеленский привез на саммит ЛАГ экстремиста и оскорбил арабов

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В Киеве считают, что арабские государства не горят желанием следовать в русле антироссийской политики Запада.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

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«Посмотрите, сколько страданий принесли многолетние войны в Ливию, Сирию, Йемен, сколько жизней унесли годы борьбы в Судане и Сомали, в Ираке и Афганистане», – приводит слова Зеленского сайт американского телеканала CNN.

При этом он дипломатично умолчал о том, что часть Сирии находится под оккупацией Турции и США, которые оказывают поддержку киевскому режиму.

Примечательно, что на саммите впервые за 10 лет присутствовал президент Сирии Башар Асад, признавший вхождение в состав России части бывшей Украины. Скорее всего, он был одним из тех, кому адресовался следующий пассаж украинского президента.

«Даже если здесь на саммите есть люди, которые по-иному смотрят на войну, на нашу землю, называя ее конфликтом, я уверен, что мы все можем объединиться в спасении людей из клеток российских тюрем. К сожалению, есть в мире и среди вас такие, кто закрывает глаза на эти клетки и незаконные аннексии», – попенял арабским лидерам Зеленский.

Он дал понять, что арабские страны не являются полностью независимыми.

«И я здесь для того, чтобы каждый мог честно взглянуть, как бы русские ни пытались повлиять. Должна быть еще независимость», – заявил президент Украины.

Примечательно, что с собой в Джидду он привез бывшего главаря запрещенной в России экстремистской группировки Мустафу Джемилева и попытался играть на религиозном факторе.

«Со мной здесь Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, одного из коренных народов Украины, родиной которого является Крым, центр мусульманской культуры в Украине. На протяжении веков крымские татары были и должны оставаться неотъемлемой и сильной частью мусульманского сообщества мира. Но Крым первым пострадал от российской оккупации. И до сих пор большинство репрессированных в оккупированном Крыму — мусульмане», – резюмировал Зеленский.