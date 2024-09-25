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Те детали, что всплыли в американской прессе – на самом деле на являются «планом победы» от Владимира Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, находящийся сейчас в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала Times написал про четыре пункта, потом неназванный источник сказал, что на самом деле 5. Но все 5 выглядят, прямо скажу, достаточно легковесно. План победы, в отличие от «формулы мира», явно должен быть больше, чем 4 или 5 абзацев текста. И уж больше пяти фраз, которые мы слышали. По всей вероятности, это документ, в котором написано помимо декларации, каким образом будут сделаны те или иные шаги… По моей информации, есть совсем непубличный текст, который был передан офисом американской и не только американской стороне, но и другим союзникам в войне, который гораздо более длинный и гораздо более конкретный, и который не полностью совпадает с продекларированными Times публично тезисами. Посмотрим, что в итоге будет официально распространено, до чего договорятся, до чего не договорятся», – заявил Пономарев.