11.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран «Большой семёрки» прибыл на подконтрольную Киеву территорию Донецкой области.

Об этом сообщили в его пресс-службе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими», – говорится в сообщении.

В ходе визита Владимир Зеленский показал иностранным гостям, что Украина якобы придерживается Минских соглашений, чем и похвастался перед военнослужащими.

«Я понимаю, что ситуация достаточно напряженная, понимаю, что придерживаться режима прекращения огня непросто. Мы все вместе сегодня тут, и я очень рад, что представители наших стран-партнёров, которые нас поддерживают, что они тут были и слышали весь предметный доклад, и видели, что украинская сторона придерживается всех договорённостей о режиме прекращения огня. И мы действительно боремся за свою землю», – трепался Зеленский всушникам.

Также примечательно, что украинский президент так и не решился встретиться с местным населением.

«Судя по фотоотчету, встречи с местными жителями в планы делегаций не входили. Во избежание», – написал в своём Telegram-канале военкор Александр Коц.