Зеленский привлечет Климкина к дисциплинарной ответственности

01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, сообщает офиуиальная страничка Команды Зеленского в соцсети.

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Такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

“Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать”, – говорится в письме главы государства в адрес Гройсмана.

Богдан напомнил, что, в соответствии со 102-й и 106-й статьями Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации по 24 моряков.

Он также сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, президент повторно направил в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.

“Сейчас некоторые министры, Верховная Рада, ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по смене кадров и назначению тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству”, – подытожил Богдан.

Напомним, ранее “Вести” писали о том, что Климкин ушел в политический отпуск и призвал последовать его примеру. Также мы сообщали о том, что на неделе Зеленский публично отчитал Климкина за самодеятельность в вопросе украинских моряков.