Зеленский приземлился на американской военной базе

21.12.2022  09:54 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Соединенные Штаты, где проведет встречу с Джо Байденом и выступит в Конгрессе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Соединенные Штаты, где проведет встречу с Джо Байденом...

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«Зеленский уже направляется в Вашингтон», – проинформировал американский телеканал.

Отмечается, что визит не был окончательно согласован и оставался закрытым по соображениям безопасности. Планируется, что в ходе встречи с Зеленским Байден объявит о выделении Украине дополнительной помощи в размере 1,8 миллиарда долларов, что значительно увеличит объем помощи, главным образом за счет ракетных систем Patriot, входящих в пакет, рассказал CNN один из американских чиновников.

Эту информацию подтвердил и президент Украины.

«Отправился в США ради укрепления стойкости и обороноспособности Украины», – сообщил Зеленский.

Кроме того, появилась информация, что самолет с украинским президентом совершил посадку на на базе Эндрюс Морской авиации США.

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