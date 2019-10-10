Зеленский признал, что уголь из Донбасса спасает Украину
Поставки угля с неподконтрольных территорий ЛДНР под видом “российского” спасают экономику Украину и ее жителей от срыва отопительного сезона, поскольку собственного угля стране не хватает, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Такое признание сделал президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве.
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У Зеленского состоялся такой диалог с журналистской украинского СМИ.
“Зеленский: Давайте вернемся к вопросу с углем? Вот у нас проблема с отопительным сезоном, нет угля, у нас блокада с ЛДНР. Есть такое предприятие Вода-Донбасс, она идет через ЛДНР к Мариуполю. Вопрос? Должен ли я закрыть воду для ЛДНР?
Журналистка: я бы не запрещала.
Зеленский: то есть вы бы не вводили блокаду ЛДНР?
Журналистка: Да
Зеленский: Сейчас у нас есть угроза с отопительным сезоном, что делать?
Журналистка: искать альтернативу
Зеленский: Ищем, не хватает. Вот и берем российский уголь для того чтобы спасти страну от срыва отопительного сезона”.
Спасибо!
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