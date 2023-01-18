Зеленский признал, что украинская дипломатия не дозрела до Африки

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Украина хочет назначить послов в африканские страны, но не может найти специалистов, которые понимали бы что-то в этом континенте.

Об этом во время онлайн-встречи с немецкими студентами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский рассказал, что потерянным направлением для Украины является Латинская Америка.

«Возьмем, например, африканское направление. Мы только начинаем его развивать. Мы хотели найти много послов, но это сложно. Сложно сегодня – много людей уехали, сложно, люди глубоко еще не разбираются в африканском континенте, но это будущее. Мы хотим это развивать, потому что хотим быть гарантом продовольственной безопасности. В этом году мы открываем уже плюс десять новых посольств на африканском континенте… Или Латинская Америка – также неразвитое направление нашего государства», – заявил Зеленский.