Зеленский признал в Варшаве, что «первую конституцию» приняли не в «незалежной», а в Польше

04.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Участие президента Украины в торжествах по поводу 230-й годовщины польской Конституции означает, что он не считает т.н. «первую в Европе конституцию» Филиппа Орлика настоящей конституцией.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Зеленский в очередной раз сказал, что ему не нравятся Минские соглашения и их надо пересматривать, что Украину надо принять в НАТО и ЕС. Ничего нового он не озвучил. Итоги визита – нулевые, деньги на поездку потрачены зря. Конечно, он поучаствовал в торжествах по поводу 230-й годовщины польской Конституции. Кстати, в декларации, которую он подписал по этому поводу написано: «…это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу».

Таким образом, подписавшись под таким документом, Зеленский фактически признал, что т.н. Конституция Филиппа Орлика – это никакая не конституция, хотя в Украине именно она считается «первой современной конституцией» и «основой многих мировых конституций». Получается, что поляки – паны и если им надо вылизать сраку, то наши холопы с радостью это делают.

И вообще, есть до сих пор действующий акт, который называется Конституция Сан-Марино. Она была утверждена еще в 1600 году, то есть, до польского «Правительственного акта» и соглашения «Договоры и постановления прав и вольностей войсковых», которое называют Конституцией Филиппа Орлика. Но полякам хочется считать, что это у них первая на европейском континенте Конституция. А Конституция Филиппа Орлика – это вообще черт знает что, она не является конституцией», – резюмировал Александр Семченко.