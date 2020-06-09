Зеленский признался, что боится Путина

09.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если начать оскорблять президента Российской Федерации Владимира Путина, это может плохо закончится для Украины.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что говоря о Путине, президент «подбирает слова».

«Его человеческие качества меня не сильно интересуют в решении этого вопроса [Крыма и Донбасса]. Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам», – сказал глава Украины.

«Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей. Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу», – заявил Зеленский.