Зеленский признался, что ему пора в отставку

15.10.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не делает и не собирается делать для установления мира, поэтому ему, следуя его же обещанию, надо уже сейчас писать заявление об отставке.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил правозащитник Владимир Чемерис комментируя слова Зеленского в интервью ВВС о том, что он уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господину Зеленскому уже можно писать заявление об отставке. Потому что в том же интервью он однозначно высказался о том, что не собирается выполнять Минские соглашения. А без этого восстановление мира в стране и возвращение по крайней мере Донбасса в состав Украины невозможно.

И мы за более чем год президентства Зеленского видим, что для установления мира и возвращения Донбасса в состав Украины не сделано ничего. Было несколько обменов, установлено перемирие, которое без каких-либо существенных изменений внутри страны будет рано или поздно сорвано – есть много желающих его сорвать. Каких-то существенных шагов по выполнению Минских соглашений не сделано», – сказал Чемерис.