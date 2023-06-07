Зеленский признался, что «фортеця Бахмут» оказалась совсем не «фортецей»

Анатолий Лапин.  
07.06.2023 12:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Распиаренная украинской пропагандой «фортеця Бахмут» (ныне властями ДНР возвращено название Артемовск) не была готова к обороне.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Распиаренная украинской пропагандой «фортеця Бахмут» (ныне властями ДНР возвращено название Артемовск) не была готова...

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Зеленский пожаловался, что усилить оборону города было невозможно, потому что артиллерия ВС РФ уничтожала занятые ВСУ здания и подразделения приходилось выводить.

«Против артиллерии, извините, там же уничтожены здания. Как вы хотите укрепить пятиэтажное здание или укрепить просто какое-то здание, когда туда 122-й, 152-й прилетает 50 тысяч в день, снарядов? Что такое укрепленный город, я не совсем понимаю, что можно сделать с домом, в который летит артиллерия постоянно?», – сказал президент Украины.

 

«Нужно людей выводить из этого здания – не укреплять его, а выводить. Потому что вы потеряете людей, так оно не укрепляется. Укрепляются входы в город – да.
Бахмут не готовили к полномасштабной войне, Бахмут – это один городок, но понятно, что там встретились такие силы, и было понятно, что Бахмут возьмет на себя функцию магнита.

В этом вся история, и тот, кто вам говорит, что можно укрепить пятиэтажный дом против С-300 или против артиллерии, мне кажется, что это не совсем справедливо звучит», – заявил Зеленский.

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