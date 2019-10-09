Зеленский признался, что не знает, как вернуть Крым

09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины формулы так называемой “деоккупации” Крыма, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал в среду в комментарии изданию “Крым.Реалии”- проекту американского “Радио Свобода”.

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“Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужна помощь наших международных партнеров, должна у нас быть более мощная армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня”, – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о необходимости развития стратегии “деоккупации Крыма” и “оккупированных частей Донбасса”, а также реинтеграции населения на этих территориях.

Указом от 7 августа президент утвердил состав Комиссии по вопросам правовой реформы, в которую входит также рабочая группа по реинтеграции “временно оккупированных территорий”.