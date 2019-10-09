09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Мнение, Политика, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Зеленский признался, что не знает, как вернуть Крым

Президент Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины формулы так называемой “деоккупации” Крыма, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал в среду в комментарии изданию “Крым.Реалии”- проекту американского “Радио Свобода”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужна помощь наших международных партнеров, должна у нас быть более мощная армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня”, – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о необходимости развития стратегии “деоккупации Крыма” и “оккупированных частей Донбасса”, а также реинтеграции населения на этих территориях.

Указом от 7 августа президент утвердил состав Комиссии по вопросам правовой реформы, в которую входит также рабочая группа по реинтеграции “временно оккупированных территорий”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть