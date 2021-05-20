Зеленский признался, что ставит смайлики и переписывается с подозреваемой в убийстве Шеремета

20.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский общается с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сам Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной двум годам его президентства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди, и то, что они находились за решеткой, мне не все равно. Доказательств стопроцентных еще нет о том, что они невинны или виноваты. Я не знаю, простит ли она мне, могу сказать, например, сегодня с утра Яна Дугарь мне… мы переписываемся. То есть мне не все равно, что с этими людьми…», – заявил Зеленский.

После этого он показал журналисту Максиму Назарову свою переписку с Дугарь, где он ставит смайлики и пишет «Спасибо».

Также Зеленский заявил, что в случае, если нынешние подозреваемые в убийстве Шеремета окажутся невиновными, то министр внутренних дел Арсен Аваков может лишитья своей должности.

«Это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром о том, может ли он остаться в такой ситуации. Нет, вот и все. И он это знает, мы понимаем сложность этого процесса», – сказал президент.

Тот факт, что президент страны общается с возможным убийцей журналиста, шокирует, подчеркнул в своем блоге политолог Владимир Корнилов.

«Это просто шедевр! Зеленский признался, что переписывается с подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Это как вообще? А с мамой Олеся Бузины он встречаться не захотел. Пусть хоть напишет ей что-то. Или только с подозреваемыми в убийстве умеет?», – отмечает Корнилов.