Зеленский признался, что в любой момент мог бы остановить войну

17.11.2022  13:07 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина могла бы завершить войну в любой момент, отказавшись от претензий на свои бывшие территории.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина могла бы завершить войну в любой момент, отказавшись от претензий на свои бывшие...

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При этом, глава украинского государства подчеркнул, что выбрал другой путь, который сопровождается массовыми жертвами.

«Ресурс у нас ограничен, и месяцы растягивать войну мы не заинтересованы. Но, выбирая, как закончить войну и срок, мы выбираем как закончить. Мы могли бы отдать наши территории и войны бы не было, но народ, мы все – я, вы, мы – избрали правильный, честный путь. Да, такой сложный, очень сложный, а для многих, к сожалению, смертельный. Но он такой, и в нем, когда такой выбор, нужно смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится», – заявил Зеленский.

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