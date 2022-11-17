Зеленский признался, что в любой момент мог бы остановить войну

Украина могла бы завершить войну в любой момент, отказавшись от претензий на свои бывшие территории.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

При этом, глава украинского государства подчеркнул, что выбрал другой путь, который сопровождается массовыми жертвами.

«Ресурс у нас ограничен, и месяцы растягивать войну мы не заинтересованы. Но, выбирая, как закончить войну и срок, мы выбираем как закончить. Мы могли бы отдать наши территории и войны бы не было, но народ, мы все – я, вы, мы – избрали правильный, честный путь. Да, такой сложный, очень сложный, а для многих, к сожалению, смертельный. Но он такой, и в нем, когда такой выбор, нужно смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится», – заявил Зеленский.