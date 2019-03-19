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19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Медицина, Сюжет дня, Украина
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Зеленский призвал «держаться» за Супрун

Кандидат в президенты Владимир Зеленский публично поддержал и.о. главы Минздрава американку Ульяну Супрун на встрече с представителями бизнес-сообщества, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает сайт Команды Зеленского.

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“Что касается Супрун, вы знаете. Я не глубоко разбираюсь в этом вопросе, но я понимаю одно, что если в нашей стране из всех реформ, эта одна из немногих, которая хоть как-то держится, то надо за таких людей держаться”, – считает Зеленский.

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