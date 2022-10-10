Зеленский призвал Европу вооружаться до зубов, чтобы подавить «желание России уничтожить мир»

10.10.2022  09:54 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Любые контакты европейских стран с Россией якобы чреваты «распространения дезинформации, коррупции и преступной политики».

Об этом по видеосвязи на Черногорском форуме по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Любые контакты европейских стран с Россией якобы чреваты «распространения дезинформации, коррупции и преступной политики»....

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Любопытно, что в следующей части своего обращения украинский президент точь-в-точь описал происходящее до, во время и после майдана, заменив словом «Россия» западных покровителей Украины.

«Нынешние руководители России имеют навязчивое желание сломать принцип демократической смены власти во всех странах, в отношении которых имеют захватнические амбиции. Они не признают результаты выборов и народных движений тогда, когда из-за них теряют влияние.

Они пытаются устроить перевороты или коррумпировать политический процесс тогда, когда выбирают для себя какую-то марионетку, которая представляет их интересы. Мы должны жёстко этому противостоять. Все страны Европы должны демонтировать любые сети влияния, чтобы не было распространения дезинформации, коррупции и преступной политики», – призвал Зеленский.

Он добавил, что Европе необходимо вооружиться так, чтобы у Россия пересмотрела свои аппетиты.

«Как бы это ни было сложно, но мы должны обеспечить Украине, чтобы мы могли вернуть мир всем своим гражданам, и для Европы после этой войны – такой объём оружия, такое мощное оружие, чтобы у России никогда не было желания уничтожить мир.

Долгие годы руководитель России и его окружение чувствовали полную безнаказанность. Они разрушили демократию в своей стране, и они начали разрушать всё вокруг России. Они привыкли красть то, что им нравится и оккупировать тех, кто должен был защищать от них национальные интересы того или иного государства.

Мы должны усиливать наши союзы и сотрудничество, должны избавиться всех видов зависимости от России. Должны гарантировать себе достаточное количество и эффективность оружия для полноценной защиты в небе, на земле, на море и в киберпространстве в этой войне, которую уже ведёт Россия против Украины, и в любой другой войне, если Россия захочет расширить боевые действия сейчас», – подчеркнул президент Украины.

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