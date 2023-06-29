Зеленский призвал легализовать наркотики, чтобы лечить травмы войны

С болью, стрессами и прочими синдромами, связанными с войной, украинцам необходимо бороться лечебной марихуаной.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безбарьерность имеет психологическую составляющую, поэтому необходимость ментальной реабилитации такая же, как и необходимость физической реабилитации», – сказал президент.

Он призвал создать на Украине сильнейшую в Европе отрасль реабилитации.

«Это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров. Государство будет способствовать созданию необходимого количества рабочих мест, чтобы не только обеспечить реабилитацию для наших людей, но и чтобы у нас была возможность, возможность именно стать глобальным экспортером практик восстановления и интеграции в послевоенную жизнь для всех, для всех, абсолютно кто прошел и пострадал от войны», – заявил Зеленский.

Он добавил, что поствоенный стресс нужно снимать лекарствами на основе каннабиса.

«Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены в Украине, чтобы украинцам, всем нашим гражданам, украинцам, украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны.

В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, (аплодисменты) соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство», – призвал украинский президент.