Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по России

06.10.2022  19:25 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 773
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, ЯО
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные ядерные удары по России, чтобы русские заранее знали, что это такое.

Об этом он заявил ходе выступления в аналитическом центре Австралии «Институт Лоуи», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные ядерные удары по России, чтобы русские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Что должно делать НАТО? Предотвращать применение Россией ядерного оружия. Превентивные удары, чтобы они знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие. Не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, тогда получи от нас». Пересмотреть применение своего давления. Вот, что должно делать НАТО – пересмотреть порядок применения», – заявил украинский президент.

Журналист Марина Ахмедова считает, что Зеленский ведёт себя так, как будто спит и видит, когда Россия наконец нанесёт по Украине ядерный удар.

«Очень долго Зеленский кричал – «Караул! Сейчас по нам Россия ядерно ударит!». Но Россия все не ударяла и не ударяла, и теперь он просит альянс, ну, сделать хоть что-нибудь, лишь бы Россия наконец ударила по Украине. Ведь если ударят по России, участь Украины предопределена. Возникает закономерный вопрос – «За кого играет этот кровожадный человечишко?». Не за Россию – само собой ясно. Но и не за Украину. Скорее, просто за сатану», – написала Ахмедова.

В телеграм-каналах также предполагают, что «маленький гитлер совсем сошёл с ума» и предлагает миру совершить коллективное самоубийство во имя Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть