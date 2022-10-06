Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по России

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные ядерные удары по России, чтобы русские заранее знали, что это такое.

Об этом он заявил ходе выступления в аналитическом центре Австралии «Институт Лоуи», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что должно делать НАТО? Предотвращать применение Россией ядерного оружия. Превентивные удары, чтобы они знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие. Не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, тогда получи от нас». Пересмотреть применение своего давления. Вот, что должно делать НАТО – пересмотреть порядок применения», – заявил украинский президент.

Журналист Марина Ахмедова считает, что Зеленский ведёт себя так, как будто спит и видит, когда Россия наконец нанесёт по Украине ядерный удар.

«Очень долго Зеленский кричал – «Караул! Сейчас по нам Россия ядерно ударит!». Но Россия все не ударяла и не ударяла, и теперь он просит альянс, ну, сделать хоть что-нибудь, лишь бы Россия наконец ударила по Украине. Ведь если ударят по России, участь Украины предопределена. Возникает закономерный вопрос – «За кого играет этот кровожадный человечишко?». Не за Россию – само собой ясно. Но и не за Украину. Скорее, просто за сатану», – написала Ахмедова.

В телеграм-каналах также предполагают, что «маленький гитлер совсем сошёл с ума» и предлагает миру совершить коллективное самоубийство во имя Украины.