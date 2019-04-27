Выборы
27.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский призвал не верить «людям Зеленского» и фиксировать их на видео

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что никакого отношения к “людям Зеленского” у него нет и не будет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Я хотел бы рассказать о такой секте под названием “Мы люди Зеленского. Мы от него пришли к вам”. Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам в облсовет, к судьям, прокурорам, к представителям бизнеса. Говорят:”Мы здесь все решаем, все теперь будет, как мы скажем. Нам мандат дал Зеленский”. Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь”, – сообщил Зеленский.

Новоизбранный президент попросил, в случае обращения таких людей, показать им это видео, снять их на камеру или же обратиться к правоохранителям.

“Мы можем победить эту гадость только вместе”, – подытожил политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть