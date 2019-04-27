Зеленский призвал не верить «людям Зеленского» и фиксировать их на видео

27.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что никакого отношения к “людям Зеленского” у него нет и не будет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram.



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“Я хотел бы рассказать о такой секте под названием “Мы люди Зеленского. Мы от него пришли к вам”. Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам в облсовет, к судьям, прокурорам, к представителям бизнеса. Говорят:”Мы здесь все решаем, все теперь будет, как мы скажем. Нам мандат дал Зеленский”. Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь”, – сообщил Зеленский.

Новоизбранный президент попросил, в случае обращения таких людей, показать им это видео, снять их на камеру или же обратиться к правоохранителям.

“Мы можем победить эту гадость только вместе”, – подытожил политик.