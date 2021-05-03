Зеленский призвал страны Восточной Европы объединиться для войны с Россией

03.05.2021, Варшава, Константин Серпилин

Новости Украины

В ходе своего визита в Польшу Владимир Зеленский заявил о важности празднования годовщины принятия Конституции Речи Посполитой, и призвал страны Восточной Европы вместе воевать против России.

Об этом он рассказал в ходе беседы со своими коллегами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе своего спича украинский президент говорил весьма путано, с запинками, и исключительно о своей стране.

«Я уверен, что для всех стран это действительно важный день (годовщина принятия Конституции Речи Посполитой – прим. ред.). И мы тут – и Латвия, и Литва, и Эстония, из-за того, что мы все поддерживаем Польшу.

Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины – наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе.

Мы много десятилетий боремся за независимость. И сегодня то же самое происходит на востоке нашей страны. Мы опять боремся за свою независимость. Украинцы всегда боролись за свою независимость, свою нацию и свою страну, всегда кто-то писал для Украины законы – мы были частью той или иной империи. Поэтому доверие к законности, к праву, к международным законам у нас достаточно скептическая», – рассуждал Зеленский.

Он добавил, что украинскую Конституцию провозгласили только 25 лет назад – до этого были «сложные времена» для Украины, которая находилась в составе Советского Союза

«В 1991 году, после распада Советского Союза, когда мы завоевали свою независимость, не было прочного доверия к закону, когда некоторые чиновники грабили страну. И наконец, в 2014 году в течение Революции достоинства на Майдане, поддерживая европейский курс, к сожалению, погибли сотни наших прекрасных украинских молодых граждан, которые снова боролись за независимость, тот же европейский курс», – сочинял президент.

Также Зеленский похвастался законодательными инициативами и «внутренними реформами», которые проводятся в стране. После чего опять вернулся к теме войны.

«Сегодня идёт война на востоке. И все понимают, что эта война опять за независимость Украины. Но столько столетий украинцы это делали – я уверен, что в этот раз независимость никто не отдаст», – пафосно резюмировал шоумен.