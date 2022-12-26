Зеленский призвал украинцев искать укрытия и готовиться к «темным и тяжелым временам»

26.12.2022  10:36 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинцам следует готовится к тому, что в последние дни уходящего года страну ожидают новые удары по объектам энергетики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем обращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинцам следует готовится к тому, что в последние дни уходящего года страну ожидают новые...

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«Осталось несколько дней этого года. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла в этом году все, но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что темнота не будет мешать нам приводить оккупантов к их новым поражениям, но мы должны быть готовы к любым сценариям», – сказал украинский президент.

Он призывает соотечественников не игнорировать сигналы воздушной тревоги и постараться найти ближайший так называемый «Пункт несокрушимости», как на Украине называют места для обогрева.

«Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший «Пункт несокрушимости». Расскажите родителям, как найти «Пункт несокрушимости», если это понадобится. По всей стране открыто уже более 5,5 тысяч пунктов», – резюмировал Зеленский.

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