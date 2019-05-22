Зеленский призвал украинцев «сделать» депутатов вместе с ним 21 июля

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний отках распущенной Рады утвердить новый закон о выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев 21 июля “сделать” депутатов вместе.

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“Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь”, – написал Зеленский.

По его словам, нардепы рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду.

“Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля!” – написал Зеленский.

Как сообщал ПолитНавигатор, Рада провалила включение в повестку дня президентских законопроектов о системе выборов. Напомним, указ Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов появился на сайте АП 21 мая и завтра будет опубликован в СМИ, после чего начнется отсчет времени на подготовку к выборам, которые назначены на 21 июля.