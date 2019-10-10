Зеленский призвал Запад определиться по Крыму

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Западные лидеры должны определиться по вопросу Крыма.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава украинского государства подчеркнул, что сегодня ни у кого нет понимания того, как решить «проблему Крыма».

«Относительно Крыма – я обязательно на встрече в «Нормандском формате» поставлю этот вопрос, потому что я ни разу не слышал ответа лидеров. Да, нас все поддерживают, да – санкционная политика Германии, Франции. Я не обо всей Европе, а о тех, кто есть в составе «нормандского процесса». Я поднимал (вопрос, – авт.) – никто не знает как, никто не видит, как Крым может вернуться к нам. А мы должны ставить эти вопросы и услышать ответ от Российской Федерации. Потому что, в принципе, за пять лет, в «Минском формате» вопрос Крыма, я так чувствую, стал не приоритетным. А мне кажется, что это неправильно, потому что все началось с аннексии Крыма», – заявил Зеленский.