Зеленский призывает народ мыть руки, пока правительство отмывает деньги ковидного фонда – Килинкаров

25.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские власти, отчитываясь о 65 миллиардах гривен, выделенных на борьбу с covid-19, не придумали ничего лучше статистической отчетности о заболеваемости и смертности, а также советов от президента о личной гигиене.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Зеленский выступает в своих чудесных роликах. Я не знаю, мне кажется, когда он выздоровел, когда у него нюх появился, он такой: «Тут русский дух, тут Русью пахнет!», и побежал писать новый антироссийский ролик.

Только какое это отношение имеет к ситуации с covid, которая сложилась в стране? Он призывает людей мыть руки, а сами втихаря всем правительством моют деньги ковидного фонда! Это такая прекрасная идея, им она безумно нравится – отмывать эти деньги. 65 миллиардов выделили на борьбу с ковидом!

Скажите, какой самый действенный механизм разработало министерство здравоохранения? Борьба с ковидом статистикой: каждый день выходит министр и каждый день рассказывает, что заболело столько-то, умерло столько-то. А сказать, что он сделал как министр здравоохранения, какие превентивные меры они привлекли в борьбе с covid, на это у них ума не хватает», – подытожил Килинкаров.