Зеленский пробивает новое дно к годовщине переворота на Украине

02.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Верховной раде готовится принятие постановления в связи с шестилетием государственного переворота на Украине – партия Владимира Зеленского, поддержавшая проект документа, именует события 2014 года «Революцией достоинства».

Проект специального заявления, выложенный на сайте ВРУ, подписан представителями практически всех парламентских партий, за исключением «ОПЗЖ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из текста следует, что во всех трагических событиях виноват беглый экс-президент Виктор Янукович, узурпировавший власть, «Беркут», нанесший «непоправимый вред государству и обществу» и продолжающаяся «вооруженная агрессия» Российской Федерации.

«Революция Достоинства – один из ключевых моментов украинского государства и выразитель национальной идеи свободы», – говорится в документе.

Жертвы уличных беспорядков по-прежнему представляются исключительно как герои.

«Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор – быть частью Европы. Герои Небесной Сотни – украинцы и иностранцы, отдавшие жизнь во время Революции Достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины. Память об их героизме является частью истории национального государства», – написано в проекте заявления.

Ответственность за «российскую агрессию», потерю Крыма и создание ЛДНР депутаты возложили на экс-президента Януковича:

«Трагические события Революции Достоинства, аннексия Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины».