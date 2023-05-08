Зеленский продал нашу «незалежность»! – украинские нацисты начали что-то подозревать

Михаил Рябов.  
08.05.2023 16:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина, Экономика коллапса


Бывший боевик террористического формирования «Азов», а также экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук выступил с обвинением в адрес Владимира Зеленского, заявив, что тот продал США украинскую независимость.

Поводом для возмущения национал-радикала стала состоявшаяся накануне церемония подписания соглашения с американской корпорацией управления активами BlackRock FMA о запуске «Фонда развития Украины». Официально объявленная цель фонда – привлечение частных инвестиций для масштабных проектов на Украине в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве. Однако Мосийчук трактует это как «передачу страны в аутсорсинг американской корпорации».

Бывший боевик террористического формирования «Азов», а также экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук выступил с...

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«Президент Зеленский лично присутствовал и благословил подписание соглашения между Министерством экономики Украины и американской корпорацией BlackRock Financial Market Advisori.

Соглашение де-юре предусматривает финансовые услуги, консультации и сопровождение Фонда развития Украины, привлечение иностранного частного капитала… Звучит хорошо, а по факту это полная передача государственного суверенитета, в первую очередь экономического во внешнее корпоративное управление.

И уже скоро мы увидим, как украинские стратегические предприятия (Нафтогаз, Укроборонпром, Энергоатом, облгазы, облэнерго…), украинские недра и украинская земля благодаря BlackRock окажутся в собственности иностранных компаний …

Будет происходить это путем искусственного доведения до банкротства с последующей продажей госпредприятий, а владельцев частных предприятий с привлекательными активами, в первую очередь с правами на добычу недр, будут перемалывать благодаря государственным механизмам (санкции, уголовные дела, арест имущества, АРМА), а их активы будут скупать за бесценок иностранные «инвесторы».

После подписания этого соглашения должны четко понимать, что после победы над внешним врагом нас ожидает серьезная политическая и дипломатическая борьба за восстановление государственного суверенитета Украины», – грозит Мосийчук.

Российский военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что BlackRock контролировали кланы ФРС США, одна из главных частей принадлежит Рокфеллерам.

Политолог Вероника Крашенникова прогнозирует, что вскоре на Украину подтянутся и другие американские «инвесторы».

«Хищники слетаются на добычу, BlackRock один из первых, и будет целая стая. Грабёж и мародёрство стартуют под политкорректным термином «инвестиции». Риски высокие, пробыли тоже».

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