Зеленский продемонстировал низкую эффективность

28.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский так и не выдвинул реальных предложений по урегулированию конфликта в Донбасса.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов, давая оценку 100 дням президентства Зеленского.

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«Общество так и не услышало никаких новых предложений по Донбассу. Если президент не хочет вести прямой диалог с Донецком и Луганском, то какая этому есть альтернатива? Пока Зеленский продолжает следовать в русле риторики Порошенко. Может быть, что-то изменится после встречи в «нормандском формате», но не факт», – сказал политолог.

Он отметил, что в ближайшую неделю начнет работу новый созыв парламента и будет сформировано правительство.

«До 15 сентября нам покажут проект бюджета на 2020 год, и тут станет окончательно ясно, в каком направлении Зеленский собирается двигать Украину. Пока президент демонстрирует малую эффективность», – резюмировал Молчанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский и его окружение не собираются представлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено взятыми на себя Киевом обязательствами в рамках Минских соглашений, закрепленных единогласной резолюцией Советбезопасности ООН.