Зеленский продолжает бесить Трампа и его команду – украинский политолог

Продлив военное положение, Зеленский сильно разгневал американского президента Дональда Трампа.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не только там обвинил Уиткоффа или других лиц в пророссийской позиции или же в антиукраинских настроениях, но еще, кроме всего прочего, на три недели раньше срока поднял вопрос о продлении военного положения, что было тоже крайне отрицательно воспринято в Вашингтоне.

Это было воспринято как выпад против Трампа. Трамп обещает мирное урегулирование, а Зеленский, не дожидаясь этого мирного урегулирования, в пику Трампу принимает решение, которое фактически делает невозможным мирное урегулирование. Так что это тоже записали в активах», – сказал Бондаренко.