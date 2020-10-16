Зеленский продолжает играть Голобородько

16.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский пытается мобилизовать электорат на голосование теряющей популярность правящей партии «Слуга народа» в ходе предстоящих в конце октября местных выборах.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывают опрошенные «Известиями» политические эксперты.

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Они полагают, что именно для повышения явки избирателей параллельно с выборами будет проводиться опрос, на котором украинцам зададут пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупции, легализации марихуаны, свободной зоне в Донбассе, праве Украины на гарантии по Будапештскому меморандуму и сокращении на треть численности депутатов Верховной рады

«Украинцев мало волнуют проблемы коммунального хозяйства, городского благоустройства. Другое дело, когда на повестке оказываются вопросы государственного масштаба. Это мобилизует избирателей. Второй момент — попытка подтянуть рейтинги «Слуги народа». Партия постепенно теряет популярность, а показатели Зеленского остаются высокими. Открытое участие президента в кампании увеличивает шансы его партии», — сказал киевский политолог Константин Бондаренко.

В свою очередь замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько обращает внимание, что по-настоящему важные вопросы — о статусе русского языка, особом статусе Донбасса — украинцам в ходе опроса задавать не будут.

«Зеленский продолжает играть в Голобородько. Якобы он интересуется мнением людей. На самом деле такая инициатива вызывает только раздражение. Кого-то на участки опрос привлечет, но других, наоборот, оттолкнет», — считает Безпалько.