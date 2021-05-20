Зеленский продолжает искать выход на Путина и тянуть США в Донбасс

20.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Соединенные Штаты Америки должны быть прямо вовлечены в дискуссию по конфликту между Украиной и ЛДНР.

Об этом на пресс-конференции, посвященной двум годам нахождения у власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский в очередной раз подчеркнул, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и пожаловался, что пандемия ковида не позволяет собрать участников «Нормандского формата» в очном режиме.

«Во-первых, мы не закрыли еще вопросы по плану «А». И из-за ковида, никто не думал, но остановились наши встречи в «нормандском формате». Почему не останавливаем «нормандский формат»? Потому что другой площадки пока что нет. Я выступаю за параллельный разговор еще, прямой разговор с президентом Российской Федерации. Я считаю, что мы это сделали вовремя, очень серьезно и мощно, и это остановило некоторые вещи…

Я считаю, что кроме «нормандского формата» будет прямой разговор с президентом Российской Федерации, а кроме прямого разговора с президентом Российской Федерации я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию», – заявил Зеленский.