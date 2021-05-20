Зеленский продолжает искать выход на Путина и тянуть США в Донбасс

Зеленский продолжает искать выход на Путина и тянуть США в ДонбассНовости Украины
Соединенные Штаты Америки должны быть прямо вовлечены в дискуссию по конфликту между Украиной и ЛДНР.
Об этом на пресс-конференции, посвященной двум годам нахождения у власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и пожаловался, что пандемия ковида не позволяет собрать участников «Нормандского формата» в очном режиме.
«Во-первых, мы не закрыли еще вопросы по плану «А». И из-за ковида, никто не думал, но остановились наши встречи в «нормандском формате». Почему не останавливаем «нормандский формат»? Потому что другой площадки пока что нет. Я выступаю за параллельный разговор еще, прямой разговор с президентом Российской Федерации. Я считаю, что мы это сделали вовремя, очень серьезно и мощно, и это остановило некоторые вещи…
Я считаю, что кроме «нормандского формата» будет прямой разговор с президентом Российской Федерации, а кроме прямого разговора с президентом Российской Федерации я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию», – заявил Зеленский.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.