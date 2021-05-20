Подпишись на рассылку
20.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Зеленский продолжает искать выход на Путина и тянуть США в Донбасс

Новости УкраиныСоединенные Штаты Америки должны быть прямо вовлечены в дискуссию по конфликту между Украиной и...

Соединенные Штаты Америки должны быть прямо вовлечены в дискуссию по конфликту между Украиной и ЛДНР.

Об этом на пресс-конференции, посвященной двум годам нахождения у власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и пожаловался, что пандемия ковида не позволяет собрать участников «Нормандского формата» в очном режиме.

«Во-первых, мы не закрыли еще вопросы по плану «А». И из-за ковида, никто не думал, но остановились наши встречи в «нормандском формате». Почему не останавливаем «нормандский формат»? Потому что другой площадки пока что нет. Я выступаю за параллельный разговор еще, прямой разговор с президентом Российской Федерации. Я считаю, что мы это сделали вовремя, очень серьезно и мощно, и это остановило некоторые вещи…

Я считаю, что кроме «нормандского формата» будет прямой разговор с президентом Российской Федерации, а кроме прямого разговора с президентом Российской Федерации я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию», – заявил Зеленский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть