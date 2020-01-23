Зеленский продолжает лицемерить с высоких трибун

23.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский, вещая с высоких трибун о том, что война на Донбассе может закончиться хоть завтра – было бы желание, предпочитает умалчивать, что желания нет как раз у украинской стороны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вчера в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Зеленский заявил, что война на территории Донбасса может быть прекращена хоть завтра, если все стороны захотят сделать это. Знакомая картина, когда руководитель Украины лицемерит перед представителями международной общественности, пытаясь выдать себя за миротворца, в то время, как по возвращению в Киев совершает прямо противоположные действия.

Так, по результатам саммита «нормандской четверки», который, к слову, Зеленский записал в число достижений своей команды, были сформированы и закреплены подписями лидеров стран-участниц вполне конкретные первоочередные шаги по реализации Минских соглашений. И именно от необходимости их выполнения он принялся открещиваться, едва вернувшись в Украину», – завил Муратов.

Он отметил, что на деле за миролюбивыми речами в очередной раз стоит нежелание осуществить разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, в результате чего продолжают гибнуть люди.

«Также мы видим попытки подменить или уклониться от выполнения политического блока вопросов Минских договоренностей, который является основополагающим для прекращения противостояния. С одиозными заявлениями выступают высшие руководители силовых структур, по словам которых прекращение огня и разведение сил по всей линии разграничения не соответствует интересам Украины, а наоборот, следует готовиться к реализации на территории Донбасса «хорватского сценария», видимо, после того, как защитники Республик должны сами «разоружиться». Все мы прекрасно помним и планы по депортации местного населения, которые вынашивает СНБО, и провокационные видеоролики «реинтеграторов» из числа украинских боевиков.

Вот чего в действительности стоят лукавые речи Зеленского, ведь именно Украина – та сторона, которая всеми способами препятствует мирному урегулированию конфликта, игнорируя взятые на себя обязательства», – добавил общественник.

«Как известно, «завтра» не наступает никогда, каждый день – «сегодня», поэтому пану Зе следовало бы поменьше лукавить, а уже сегодня «захотеть и сделать» – выполнить все то, что уже давно прописано в Минских соглашениях», – подытожил Муратов.