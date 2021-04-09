Зеленский продолжает обострять ситуацию на линии фронта

09.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский занимается эскалацией конфликта в Донбассе в попытке доказать свою полезность для Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Народного собрания ЛНР Мирослав Руденко.

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«Президент Украины и те, кто за ним стоит, пытаются демонстрировать заботу о Донбассе, но всем понятно, что в последние месяцы именно Украина обостряет ситуацию в регионе. Стремление к миру он может декларировать сколько угодно, но на практике Киев стягивает свои войска к линии фронта, увеличивается количество обстрелов», – сказал Руденко «МК».

Он также напомнил приведенные Зеленским данные, что с лета 2020 года в Донбассе погибли 28 украинских военных.

«Статистика перестрелок такова, что у них гибнут военные, а у нас мирные жители: старики, женщины, дети», – уточнил луганский политик.

Он подчеркивает, что из-за гибели солдат Киев готов созвать международный саммит, но при этом смерти мирного населения властям Украины безразличны.

«Сейчас Зеленский занимается эскалацией конфликта, чтобы, с одной стороны, поднять свой рейтинг среди радикалов, а с другой – угодить западным кураторам. Запад поддерживал Украину и укреплял ее на протяжении 7 лет. Теперь Зеленский вновь хочет продемонстрировать им свою нужность и полезность, а те, в свою очередь, используют Киев как инструмент дестабилизации ситуации на границах России», – резюмировал Руденко.