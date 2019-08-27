Зеленский продолжает радовать майданщиков и русофобов

27.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский, вопреки ожиданиям, приятно удивляет праворадикалов и сторонников экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады уходящего созыва Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В марте о Зеленском многие говорили: «Да он вообще неадекватный, комик, клоун, не справится, ничего не умеет». Сейчас смотрю – где-то Вятрович его похвалит, скажет, что он что-то правильно сделал. Где-то Палий его похвалит – то есть сторонники Порошенко из оппозиционных партий. А я давно говорил – он вас приятно удивит. Потому что ожидания будут занижены, а он не такой, как о нём думают. И так будет дальше и дальше», – отметил Лещенко.

Также он прогнозирует, что такого рода политика Зеленским будет продолжена.

«Поэтому, когда говорят «Сейчас у них рухнет, упадёт в пропасть рейтинг, за год политическое банкротство», я отвечаю – нет. Он, конечно, будет падать, невозможно держать рейтинг, но это не произойдёт мгновенно. Возможно, это затянется на несколько лет, но такой катастрофы, что у них всё обвалится, не будет. Наоборот, они снова приятно удивят», – добавил экс-нардеп.