23.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Экономика
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Зеленский продолжает сдавать Украину иностранцам – Лукаш




Госпредприятия Украины по-прежнему контролируются иностранцами, а на ключевые посты в государстве назначаются столь же токсичные фигуры, как и при президенте Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский продолжает программу, заложенную Порошенко в 2017 году, что руководители всех государственных предприятий, концернов, корпорации фактически подчиняются наблюдательным советам, которые должны состоять из иностранцев. И поэтому большинство «смотрящих» за украинским государственным сектором, который еще остался, – это иностранцы.

И неважно, о чем идет речь – об «Укрэнерго», «Ощадбанке», «Укроборонпроме», «Нефтегазе» – везде сидят специально обученные люди которые реализуют интересы, не связанные с интересами Украины и получают за это огромные деньги. И Зеленский продолжают эту политику, в этом смысле ничего не изменилась ни на грамм не в законодательстве, ни в подходах, ни в практиках, ни в правилах.

Я знаю про принцип персональной ответственности за действия, решения и бездействие. Все кадры, которые управляют сейчас страной, находятся там в связи с решением Зеленского.

Это в связи с решением Зеленского коррупционер Сытник управляет НАБУ, это в связи с решением Зеленского ни один руководитель Национального банка не поменялся, это связи с решением Зеленского лица Порошенко в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания по-прежнему очень старые, это связи с решением Зеленского его фракцию возглавляет порохобот и агитатор за Порошенко Арахамия. Это Зеленский привел и Шмиыгаля и Гончарука на их должности.

Можно пытаться играть в очень доброго царя, глупого и наивного, который сидит где-то у себя там на тучке и не видит, как внизу уничтожают его государство. Но я не хочу в это играть», – сказала Лукаш.

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