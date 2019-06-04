Зеленский продолжает селфиться и хранить молчание

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский так и не представил свою программу с приоритетами во внешней и внутренней политике. Глава государства использует селфи и короткие видеоролики, но не может высказаться по тому или иному вопросу основательно.

Об этом в эфире ITON-TV завил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сегодняшний день, к сожалению, и это меня очень настораживает, команда Владимира Зеленского, объясняя, что три месяца они работали над своей программой действий, что последние три недели они работают над «ста днями», до сих пор молчат. У нас нет и после инаугурационной речи внятных положений и приоритетов во внешней политике, во внутренней политике, видения парламента и идеологии будущей коалиции, первоочередных программ деятельности. Они по большому счету молчат и реагируют традиционными для них уже способами – селфи, короткие реплики и эмоциональные реакции», – заявил Ермолаев.