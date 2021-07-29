Зеленский продолжает сражаться с давно улетевшей ветряной мельницей «Северного потока-2»

29.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины и его офис продолжают пытаться помешать достройке «Северного потока-2», хотя это уже совершенно бессмысленно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня складывается впечатление, что до сих пор наша политика, офис президента, МИД находится в плену каких-то абсолютно старых, древних подходов. Они напоминают мне Дон Кихота, который борется с ветряными мельницами, причём мельница уже давно улетела, уехала, а они продолжают до сих пор размахивать деревянным щитом и сломанным копьем», – отметил Бортник.

«Вопрос достройки «Северного потока-2» закрыт. Противодействовать этому вопросу сегодня неконструктивно. Можно, конечно, но это ничего не даст. Сегодня надо договариваться с Европой, с Германией, с Россией, США в отношении роли и места Украины в будущей энергетической карте Европы. Иначе потом будет «Северный поток-3», «Южный поток-4», и другие газопроводы, которые вообще лишат нас транзита, оставят только металлолом на нашей территории», – говорит эксперт.

«По разным оценкам, сегодня капитализация украинской газотранспортной системы по сравнению с цифрами десятилетней давности упала в 7, 8, 10 раз. И чем больше будет обходящих линий вокруг Украины, тем больше она будет падать в цене. Возможно, надо будет думать о продаже. Вот такие реалии. Нужно прагматичная, рациональная работа, а не истерические крики и попытка подыграть оппонентам Меркель и Байдена внутри их стран, что только раззадоривает их и ещё больше изолирует Украину, исключая потенциальную поддержку со стороны этих стран», – сказал Бортник.