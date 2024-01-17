Зеленский продолжает зарабатывать на российских телеканалах – Лерос

Владимир Зеленский использует свою должность президента Украины для того, чтобы обеспечить процветание своего медийного бизнеса.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях стало известно, что любимцу Владимира Зеленского Кириллу Тимошенко отойдёт сто миллионов гривен из бюджета – а значит, из вашего кармана. Вы платите налоги, а Зеленский отдаёт сто миллионов гривен компании «КиноКот». Это только из последнего.

Так вот, эта компания за прошлые годы получила 260 миллионов гривен. Получается, ещё один год, и компания получит полмиллиарда гривен. Друг Зеленского, с вашего кармана.

И этот лицемер Зеленский призывает всех платить налоги, чтобы и его друзья по факту становились ещё богаче», – сказал депутат.