Зеленский продолжает зарабатывать на российских телеканалах – Лерос
Владимир Зеленский использует свою должность президента Украины для того, чтобы обеспечить процветание своего медийного бизнеса.
Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На днях стало известно, что любимцу Владимира Зеленского Кириллу Тимошенко отойдёт сто миллионов гривен из бюджета – а значит, из вашего кармана. Вы платите налоги, а Зеленский отдаёт сто миллионов гривен компании «КиноКот». Это только из последнего.
Так вот, эта компания за прошлые годы получила 260 миллионов гривен. Получается, ещё один год, и компания получит полмиллиарда гривен. Друг Зеленского, с вашего кармана.
И этот лицемер Зеленский призывает всех платить налоги, чтобы и его друзья по факту становились ещё богаче», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что ради доходов Зеленский готов наплевать на собственноручно введённые законы.
«Канал «95 квартал» продал российскому каналу «СТС» права на ряд фильмов и шоу-программ. Но, более того, с мая 2020 года Зеленский наложил санкции на этот канал, и «95 квартал» в обход санкций продал эту кинопродукцию каналу РФ.
Сериал «Папик», «Родственники», «Лига смеха» – они все были проданы российскому каналу СТС. «Сто тысяч минут вместе», второй сезон «Папика».
Да эти факты показывают настоящее нутро Зеленского», – резюмировал Лерос.
Спасибо!
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