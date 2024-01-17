Зеленский продолжает зарабатывать на российских телеканалах – Лерос

Вадим Москаленко.  
17.01.2024 17:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 759
 
Бизнес, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина


Владимир Зеленский использует свою должность президента Украины для того, чтобы обеспечить процветание своего медийного бизнеса.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский использует свою должность президента Украины для того, чтобы обеспечить процветание своего медийного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«На днях стало известно, что любимцу Владимира Зеленского Кириллу Тимошенко отойдёт сто миллионов гривен из бюджета – а значит, из вашего кармана. Вы платите налоги, а Зеленский отдаёт сто миллионов гривен компании «КиноКот». Это только из последнего.

Так вот, эта компания за прошлые годы получила 260 миллионов гривен. Получается, ещё один год, и компания получит полмиллиарда гривен. Друг Зеленского, с вашего кармана.

И этот лицемер Зеленский призывает всех платить налоги, чтобы и его друзья по факту становились ещё богаче», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что ради доходов Зеленский готов наплевать на собственноручно введённые законы.

«Канал «95 квартал» продал российскому каналу «СТС» права на ряд фильмов и шоу-программ. Но, более того, с мая 2020 года Зеленский наложил санкции на этот канал, и «95 квартал» в обход санкций продал эту кинопродукцию каналу РФ.

Сериал «Папик», «Родственники», «Лига смеха» – они все были проданы российскому каналу СТС. «Сто тысяч минут вместе», второй сезон «Папика».

Да эти факты показывают настоящее нутро Зеленского», – резюмировал Лерос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть