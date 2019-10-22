Зеленский – продолжение Порошенко, но «в более уродливой и извращённой форме»

22.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Победа президента Украины Владимира Зеленского и сопровождавшие её шум и гонор – это олицетворение тяжело больного, ослеплённого майданщиной и национализмом украинского общества.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер украинской партии «Союз левых сил», экс-нардеп Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло с Украиной: все страны и все народы в разные времена периодически болеют. Это тяжело и трагично, но сегодня приходится говорить о заболевании Украины, о заболевании украинского народа, о болезни.

В чём эта болезнь проявилась: когда в 1991 году рухнул Советский Союз, когда идеология, предложенная СССР, которая держала людей в узде, заставляла работать, в конце концов рухнула, на смену не пришло ничего.

И на этом пустом поле начали проявляться самые мерзкие вещи, такие, которыми является радикальный украинский национализм, и украинское общество стало инфицированным. И когда оно этим инфицировано, то тогда – майданщина, а по сути – охлократия, власть толпы взяла своё.

Сегодня часто звучит слово «расчеловечивание», Копатько (донецкий социолог – ред.) предупреждал три-четыре года назад о том, что снимал социологические замеры и говорил, как быстро моральная парадигма деградирует в Украине», – отметил экс-нардеп.

«Посмотрите, что на самом деле произошло: Коломойский смеётся, он прикалывается. Я пытался всмотреться в его лицо, глаза, как он себя ведёт, так он же прикалывается!

Он не волнуется, не переживает и понимает: я вам дал клоуна, вы все его выбрали, вы, 73 процента, кричали, хлопали, за него топили и отказывались понимать, хотя всё было явно: он не против Порошенко, а его продолжение, только ещё в более уродливой, извращённой форме, которая есть ваша сущность», – добавил Василий Волга.