12.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Местная власть, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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Зеленский продолжил парад отставок чиновников из-за янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область призвал начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского уйти в отставку, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы, обнародованном на сайте президента.

Зеленский отметил, что Куринский работает в должности уже пять лет.

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“Именно пять лет разграблений. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сами уволиться?” – сказал Зеленский, говоря о незаконной добыче янтаря в области.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область поручил уволить девять руководителей райотделов и трех глав СБУ в Ровенской, Волынской, Житомирской областях.

Также Зеленский поручил уволить руководителя полиции Житомирской области и руководителей райотделов полиции, а также председателя СБУ в области.

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